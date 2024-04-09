Над морем у Севастополя уничтожили воздушную цель

Развожаев: в Севастополе сработала система уничтожения низколетящей цели

В Севастополе сработала система автоматического уничтожения низколетящей воздушной цели над морской акваторией. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Так глава города объяснил громкие звуки, о которых ранее сообщали местные жители. Развожаев подчеркнул, что никакие объекты инфраструктуры в Севастополе не пострадали. «В городе все спокойно», — заключил он.

28 марта жители Крыма сообщили о возможном падении самолета. По их мнению, самолет мог быть сбит. Затем губернатор Севастополя подтвердил информацию о ЧП. Он отметил, что гражданские объекты не пострадали. По его словам, пилот самолета катапультировался, его спасли в 200 метрах от берега.