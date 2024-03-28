Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:29, 28 марта 2024Россия

Губернатор Севастополя раскрыл детали спасения пилота упавшего военного самолета

Глава Севастополя Развожаев: пилота упавшего военного самолета спасли у берега

Фото: Ministry of Energy Russia / Globallookpress.com

Пилота упавшего в Крыму военного самолета спасли в 200 метрах от берега. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По словам главы региона, жизни пилота ничто не угрожает — военнослужащий успел катапультироваться.

Также Развожаев отметил, что информацию о случившемся активно подхватили украинские сообщества в социальных сетях. В ответ на такие сообщения он уточнил, что гражданские объекты не пострадали.

Падение горящего военного самолета попало на видео. По данным источника Telegram-канала «112», военный самолет могли сбить.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Военный самолет упал в Крыму

      «Ростех» создал модификацию «Оберега» для саперов

      На фоне падения военного борта в Крыму морской транспорт приостановил движение

      Польский генерал рассказал про крики Зеленского о помощи

      СБУ заочно предъявила Пушилину новые обвинения

      Глыба льда рассекла голову россиянке

      Появилось видео падения в море и взрыва военного самолета в Севастополе

      Бывшая «Мисс Вселенная» назвала любимую вещь в гардеробе

      Совет НАТО — Украина провел внеочередную встречу из-за российских ударов

      На Украине насчитали миллион уклонистов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше