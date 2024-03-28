Губернатор Севастополя раскрыл детали спасения пилота упавшего военного самолета

Глава Севастополя Развожаев: пилота упавшего военного самолета спасли у берега

Пилота упавшего в Крыму военного самолета спасли в 200 метрах от берега. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По словам главы региона, жизни пилота ничто не угрожает — военнослужащий успел катапультироваться.

Также Развожаев отметил, что информацию о случившемся активно подхватили украинские сообщества в социальных сетях. В ответ на такие сообщения он уточнил, что гражданские объекты не пострадали.

Падение горящего военного самолета попало на видео. По данным источника Telegram-канала «112», военный самолет могли сбить.