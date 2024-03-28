Появилось видео с возможным падением военного самолета в Крыму

Опубликованы кадры с возможным падением военного самолета в Крыму

В сети появились кадры с возможным падением военного самолета в Крыму. Видео опубликовала Baza в Telegram.

На записи, снятой местными жителями, видно, как горящий самолет падает и скрывается за частными жилыми домами.

О том, что над территорией Крыма, предположительно, упал самолет стало известно вечером 28 марта. Официальных комментариев по поводу крушения пока не было.

Также сообщалось, что пилот, вероятно, смог катапультироваться. По информации «112», упал истребитель Су-35.

Ранее в Ивановской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. Министерство обороны назвало причиной крушения пожар в одном из двигателей.