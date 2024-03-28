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18:14, 28 марта 2024Россия

Военный самолет упал в Крыму

Жители Крыма сообщили, что увидели в небе падающий горящий самолет

Жители Крыма сообщили, что увидели в небе падающий самолет и сняли происходящее на видео. О возможном падении самолета сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По сообщениям местных жителей, самолет мог быть сбит.

Вскоре после сообщений крымчан информацию о падении самолета в своем Telegram-канале подтвердил губернатор региона Михаил Развожаев. Он отметил, что ни один гражданский объект не пострадал.

Telegram-канал «112» со ссылкой на собственный источник также сообщает, что самолет могли сбить. По версии портала, пилот самолета мог успеть катапультироваться.

Ранее сообщалось, что при заходе на посадку разбился российский военно-транспортный самолет Ил-76. Он упал на территории кладбища в районе села Богородское Ивановской области.

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      Марк Леонов
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