Названа новая версия падения военного самолета под Иваново

Mash: военный самолет под Иваново мог упасть из-за попадания птицы в двигатель

Падение военно-транспортного самолета под Иваново могло произойти из-за попадания птицы в один из двигателей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, птица могла попасть в правый двигатель воздушного судна. После этого экипаж попытался вернуться на аэродром, однако сделать этого не получилось.

Затем пилоты начали отдалять самолет от жилых построек. В итоге Ил-76 упал в районе деревни Подталицы, находящейся в двух километрах от аэродрома.

О происшествии стало известно 12 марта. Местные жители сообщили о падении самолета на Северном аэродроме. «На Северном аэродроме упал самолет, слышны хлопки взрыва, работают сирены, пишут подписчики», — сообщили очевидцы.

Позднее появилось видео горящего самолета в небе над Ивановской областью. По данным источника Telegram-канала Baza, ролик был снят в районе Пустошь-Бор.