Горящий самолет в небе над Ивановской областью попал на видео

В небе над Ивановской областью загорелся самолет

Горящий самолет в небе над Ивановской областью попал на видео, опубликованное в Telegram-канале Baza. По данным источника, ролик был снят в районе Пустошь-бор.

Местные жители сообщают о густом черном дыме в разных районах Иваново. Самолет с горящим двигателем попытался совершить посадку на местном аэродроме, откуда сейчас также идет сильный дым.

Позже появилась информация, что при заходе на посадку разбился Ил-76. Он упал на территории кладбища в районе села Богородское, расположенного вблизи аэродрома. По предварительным данным, на борту было около 12 человек.

Несколько машин скоро помощи выехали на место происшествия. Точная причина падения авиасредства устанавливается.

Ранее жители Иваново рассказали, что при падении самолета были слышны хлопки взрыва, работают сирены.

