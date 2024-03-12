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13:21, 12 марта 2024Россия

Очевидцы сообщили о падении самолета в российском городе

В Иваново местные жители сообщили о падении самолета на Северном аэродроме

Фото: Мария Сибирякова / РИА Новости

В Иваново местные жители сообщили о падении самолета на Северном аэродроме. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает группа «Иваново | Пешком по Иванову» во «ВКонтакте».

«На Северном аэродроме упал самолет, слышны хлопки взрыва, работают сирены, пишут подписчики», — сообщили подписчики группы.

24 января военный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области. Минобороны России сообщило, что на борту находились 65 украинских военнослужащих, которых везли для обмена. Никто из них не выжил.

В феврале издание The New York Times сообщило, что американские чиновники признались, что российский самолет Ил-76 действительно был сбит зенитным ракетным комплексом Patriot, произведенным в США.

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      Никита Абрамов
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