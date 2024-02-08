В США признались, что Ил-76 под Белгородом сбили американской ракетой. Ранее об этом же говорили Путин и следователи

NYT: чиновники США анонимно подтвердили поражение Ил-76 ЗРК Patriot

Неназванные американские чиновники признались, что российский самолет Ил-76 с украинскими военнопленными, упавший под Белгородом 24 января, действительно был сбит зенитно-ракетными комплексом Patriot, произведенным в США. Такое сообщение приводит The New York Times (NYT).

При этом они указывают, что военные ВСУ, вероятно, не знали, что борт перевозил их пленных сослуживцев.

В США подтвердили, что выводы российской стороны о причине «были правдой»

Публично американские чиновники не будут называть причину крушения самолета, но пообщавшиеся с газетой в частном порядке на условиях анонимности заявили, что «сообщения об использовании ракеты Patriot были правдой», пишет NYT.

Также уточняется, что комплекс, из которого был сбит Ил-76, был передан Украине европейским партнером (конкретная страна не называется).

Ракета зенитно-ракетного комплекса Patriot Фото: Russian Investigative Committee / Reuters

Собеседники газеты добавили, что украинские военные могли действовать на основе ошибочных разведданных. Этот борт ранее мог использоваться для перевозки вооружения, утверждают источники в США. На основе этого в ВСУ могли решить, что тот рейс снова перевозил снаряды, переместить комплекс ближе к границе и выпустить ракету, когда самолет оказался в пределах досягаемости.

Кроме того, обозреватели газеты указали на отсутствие критики Киева со стороны Вашингтона за использование системы Patriot для поражения российских самолетов. Вместо этого они заявили, что именно такие инновации Украине «придется принять» для победы в конфликте. Там напомнили, что в США одобряют использование западного оружия только в пределах той территории Украины, которую они признают легитимной, чтобы не допустить эскалации конфликта.

«Использование Украиной ракеты Patriot для сбития самолета является примером того, как подобная тактика ведения боя может быть опасной», — отмечает NYT.

Об использовании Patriot заявляли Путин и российское следствие

Ранее следственная экспертиза установила, что Ил-76 был сбит зенитной управляемой ракетой MIM-104A зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot производства США, разработанной корпорациями Raytheon и Hughes. По данным следствия, 24 января украинские военнослужащие из Харьковской области атаковали российский самолет двумя ракетами.

С места происшествия были изъяты 116 фрагментов корпусов и механизмов двух ракет с надписями и маркировками на английском языке. На смывах с них эксперты обнаружили следы гексогена с примесями до десяти процентов октогена, характерными для взрывчатых веществ иностранного производства. Фрагмент сбившей Ил-76 под Белгородом американской ракеты попал на видео.

Об этом же заявлял и президент России Владимир Путин. Он пояснял, что не знает и не понимает, зачем Вооруженные силы Украины сбили самолет, в котором находилось 65 их же военнослужащих, предназначенных для обмена. Он допустил, что Киев мог ударить по Ил-76 случайно.

Можно предположить, что они сделали это случайно. Это преступление в любом случае. В данном случае если это так, то преступление по неосторожности. Есть такой юридический термин. СК возбудил уголовное дело по статье «Терроризм». Правовая оценка от Следственного комитета — это их профессиональный долг. Они знают, что они делают и есть ли для этого определенные основания Владимир Путин президент России

24 января военно-транспортный самолет Ил-76 Министерства обороны России потерпел крушение в Белгородской области близ села Яблоново на севере Корочанского района, расположенного более чем в 70 километрах от границы с Украиной. Экипажу удалось увести тяжелый транспортник от жилых домов.