Под Белгородом разбился военный самолет. Он вез пленных солдат ВСУ для обмена

МО РФ: в Белгородской области упал самолет Ил-76 с 65 пленными военными ВСУ

Военный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области днем в среду, 24 января. По предварительным данным, это произошло в Корочанском районе.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что лично направился к месту происшествия. Он пояснил, что сейчас там работают спасатели и следователи, но не привел других подробностей.

Происшествие в Корочанском районе. Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Изменил свой рабочий график и выехал в район. Все подробности позже Вячеслав Гладков губернатор Белгородской области

На борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, их везли для обмена

По информации Минобороны России, на борту находились 65 пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), перевозимых в Белгородскую область для обмена. Кроме того, там были шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих.

Ведомство сообщило, что самолет упал около 11:00 по московскому времени. К месту падения вылетела комиссия Воздушно-космических сил (ВКС) для установления причин катастрофы.

Кроме того, выехали бригады скорой медицинской помощи, сообщил ТАСС представитель экстренных служб района. Работают пожарные и полиция.

Момент падения самолета попал на видео

Момент падения Ил-76 под Белгородом попал на видео и начал распространяться в соцсетях. На опубликованных кадрах видно, как при падении образуется столб огня и густого черного дыма.

Позже стало известно, что место крушения оцепили военные. Обломки самолета разлетелись на несколько километров.

СМИ выдвигают разные версии случившегося. По одной из них, борт мог быть атакован ВСУ

Как утверждает Mash, самолет был сбит из американского зенитно-ракетного комплекса Patriot, состоящего на вооружении ВСУ. Это самая совершенная система в арсенале средств противовоздушной обороны украинской армии.

Telegram-канал выложил кадр с, предположительно, инверсионным следом от взрыва зенитной ракеты. Источник добавил, что упавший Ил-76 «постоянно использовался для доставки пленных, поэтому летал достаточно свободно, пользуясь закрытым аэропортом».

В Кремле заявили, что будут разбираться с этой информацией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на случившееся в разговоре со СМИ. Представитель Кремля решил пока воздержаться от комментариев.

Это достаточно новая, свежая информация. Сейчас будем с ней разбираться. Пока не могу ничего не сказать Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Так он ответил на вопрос, было ли уже доложено о крушении самолета президенту РФ Владимиру Путину.