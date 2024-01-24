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12:27, 24 января 2024Россия

Минобороны подтвердило крушение Ил-76 в Белгородской области

Минобороны: Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области. Сообщение о падении самолета подтвердило Минобороны России.

Самолет разбился при выполнении планового полета, отметили в военном ведомстве.

24 января ряд Telegram-каналов сообщил о падении Ил-76 в Белгородской области. Позднее было опубликовано фото с места возможного падения самолета.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о происшествии в Корочанской районе области, не уточнив, о чем именно идет речь. Административная граница Корочанского района находится более чем в 30 километрах от российско-украинской границы.

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      Алан Босиков
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