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11:53, 24 января 2024Россия

Военный самолет упал в Белгородской области

«112»: военный самолет Ил-76 упал в Белгородской области

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Военный самолет Ил-76 упал в Белгородской области. Об этом сообщил источник Telegram-канала «112».

Собеседник издания, знакомый с ситуацией, отметил, что все произошло в Корочанском районе. Других подробностей об инциденте он не привел.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале заявил, что направляется в Корочанский район.

Глава приграничного российского региона пояснил, что сейчас там работают спасатели и следователи.

«Происшествие в Корочанском районе. Изменил свой рабочий график и выехал в район», — указал Гладков.

24 января губернатор сообщил о запуске в Белгороде оповещения ракетной опасности.

Накануне дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили одну воздушную цель над Белгородской областью.

Сведений о пострадавших и значительных разрушениях на земле тогда не поступало.

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      Анна Щербакова
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