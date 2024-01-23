Губернатор Гладков: система ПВО сбила воздушную цель в Белгородской области

В Белгородской области дежурные средства системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили одну воздушную цель. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что инцидент произошел в Валуйском городском округе. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сейчас оперативные службы уточняют информацию.

Ранее 23 января три дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали территорию Белгородской области. Один беспилотник влетел в частный жилой дом в хуторе Лозовая Рудка, еще два БПЛА взорвались в хуторе Балки и селе Терезовка. Во всех случаях информация о ранениях у местных жителей не поступала.