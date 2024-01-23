Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:54, 23 января 2024Россия

ПВО сбила воздушную цель в Белгородской области

Губернатор Гладков: система ПВО сбила воздушную цель в Белгородской области

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

В Белгородской области дежурные средства системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили одну воздушную цель. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что инцидент произошел в Валуйском городском округе. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сейчас оперативные службы уточняют информацию.

Ранее 23 января три дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали территорию Белгородской области. Один беспилотник влетел в частный жилой дом в хуторе Лозовая Рудка, еще два БПЛА взорвались в хуторе Балки и селе Терезовка. Во всех случаях информация о ранениях у местных жителей не поступала.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «У Зеленского большие проблемы». В Кремле рассказали, что думают о претензиях Украины на российские земли

      Захарова прокомментировала указ Зеленского об исторических землях Украины

      Мишустин отменил участие России в выставке ЭКСПО-2025 в Японии

      В Колумбии заинтересовались историей вступления россиянина в должность мэра

      Умер актер из «Улиц разбитых фонарей»

      В МВД сообщили о вербовке россиян спецслужбами Украины

      Самый быстрый покер игрока в истории КХЛ принес «Спартаку» победу над «Динамо»

      ПВО сбила воздушную цель в Белгородской области

      Принц Гарри захотел наладить отношения с семьей

      В Британии признали значительный прогресс российской армии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше