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18:04, 23 января 2024Россия

Дрон-камикадзе влетел в жилой дом в российском регионе

Гладков: дрон-камикадзе влетел в дом в хуторе Лозовая Рудка Белгородской области

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) влетел в частный жилой дом в хуторе Лозовая Рудка Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в результате взрыва в доме выбиты окна и посечены стены. Также повреждена линия электроснабжения. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.

Это уже третья атака на регион дроном-камикадзе, о которой белгородский губернатор рассказал за день. Ранее беспилотник взорвался в хуторе Балки, повредив машину. Спустя два часа Гладков сообщил об атаке беспилотника на село Терезовка, где пострадал частный жилой дом, а также два автомобиля. В обоих случаях информация о ранениях у местных жителей не поступала.

Накануне, 22 января Украина обстреляла из советского гранатомета СПГ-9 «Копье» белгородский хутор Панков. Зафиксировано падение двух снарядов. Также средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили в населенном пункте два беспилотника ВСУ.

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      Константин Лысяков
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