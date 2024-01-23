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13:00, 23 января 2024Россия

Украинский дрон-камикадзе взорвался в российском регионе

Белгородский губернатор Гладков: дрон-камикадзе ВСУ атаковал хутор Балки

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал хутор Балки в Шебекинском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в результате взрыва поврежден гражданский автомобиль. Мирные жители не пострадали. На месте работают оперативные службы.

Ранее Гладков сообщил, что 22 января ВСУ атаковали из советского гранатомета СПГ-9 «Копье» хутор Панков. Зафиксировано два выстрела со стороны Украины. Пострадавших нет

Помимо этого, накануне под обстрел попал поселок Красное под Шебекино. В результате там была повреждена линия электропередачи. За полчаса до этого, Украина атаковала село Дроновка Грайворонского городского округа. В обоих случаях никто не пострадал.

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      Константин Лысяков
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