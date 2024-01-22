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16:27, 22 января 2024Россия

ВСУ обстреляли Белгородскую область второй раз за полчаса

Белгородский губернатор Гладков сообщил о втором за полчаса обстреле ВСУ

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгородскую область второй раз за полчаса. Об этом в понедельник, 22 января, сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Под обстрел ВСУ попал поселок Красное Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи», — пояснил он.

По словам главы области, населенные пункты Красное, Панков, Мухин, Первомайский, Ленинский и частично Вознесеновка временно остались без света. После согласования с Минобороны оперативные и аварийные службы начнут ликвидировать последствия.

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