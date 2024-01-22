Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Под обстрел ВСУ попала окраина села Дроновка Грайворонского городского округа. Пострадавших нет», — пояснил он.

По словам главы области, при обстреле получили повреждения два частных домовладения, где оказалась посечена кровля, фасад и заборы. На данный момент, добавил он, подомовой обход территории, подвергшейся обстрелу, продолжается.

20 января ВСУ атаковали приграничное село Белгородской области, сообщил тогда Вячеслав Гладков. Украинские военные использовали дрона-камикадзе, который сбросил осколочный боеприпас на село Колотиловка Краснояружского района. В результате атаки среди жителей никто не пострадал.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.