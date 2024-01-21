Минобороны сообщило о сбитом беспилотнике под Смоленском

Минобороны: ПВО уничтожила украинский беспилотник в Смоленской области

Система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Смоленской области. Об этом сообщило Минобороны России.

Дрон самолетного типа был сбит дежурными средствами ПВО в 23:50 субботы, 20 января.

20 января ВСУ атаковали приграничное село Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Украинские военные использовали дрона-камикадзе, который сбросил осколочный боеприпас на село Колотиловка Краснояружского района. В результате атаки среди жителей никто не пострадал.