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19:33, 20 января 2024Россия

Дрон-камикадзе ВСУ атаковал село в приграничном регионе России

Гладков: дрон-камикадзе ВСУ атаковал село Колотиловка Белгородской области

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали приграничное село Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, ВСУ использовали дрона-камикадзе, который сбросил осколочный боеприпас на село Колотиловка Краснояружского района. В результате атаки среди жителей никто не пострадал.

Повреждения получил инфраструктурный объект связи, добавил глава региона.

Ранее 20 января он сообщил, что окраина села Новостроевка-Вторая подверглась атаке ВСУ. Беспилотник повредил линию газоснабжения.

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      Любовь Ширижик
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