Дрон-камикадзе ВСУ атаковал село в приграничном регионе России
Гладков: дрон-камикадзе ВСУ атаковал село Колотиловка Белгородской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали приграничное село Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, ВСУ использовали дрона-камикадзе, который сбросил осколочный боеприпас на село Колотиловка Краснояружского района. В результате атаки среди жителей никто не пострадал.
Повреждения получил инфраструктурный объект связи, добавил глава региона.
Ранее 20 января он сообщил, что окраина села Новостроевка-Вторая подверглась атаке ВСУ. Беспилотник повредил линию газоснабжения.