Дрон-камикадзе ВСУ атаковал село в приграничном регионе России

Гладков: дрон-камикадзе ВСУ атаковал село Колотиловка Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали приграничное село Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, ВСУ использовали дрона-камикадзе, который сбросил осколочный боеприпас на село Колотиловка Краснояружского района. В результате атаки среди жителей никто не пострадал.

Повреждения получил инфраструктурный объект связи, добавил глава региона.

Ранее 20 января он сообщил, что окраина села Новостроевка-Вторая подверглась атаке ВСУ. Беспилотник повредил линию газоснабжения.