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17:57, 20 января 2024Россия

Беспилотник ВСУ повредил линию газоснабжения в Белгородской области

Гладков: дрон ВСУ повредил линию газоснабжения в Белгородской области

Фото: Maxshot.pl / Shutterstock / Fotodom

Окраина села Новостроевка-Вторая в Белгородской области подверглась атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотника. Об этом сообщил губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

«Окраина села Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа подверглась атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. После его падения с последующей детонацией повреждена линия газоснабжения», — говорится в сообщении.

Гладков отметил, что пострадавших нет. На месте падения дрона работают аварийные и оперативные службы.

Ранее в январе губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ обстреляли село Курковичи Стародубского муниципального округа. При атаке со стороны Украины повреждения получили четыре жилых дома, торговый объект, а также остановочный павильон.

В том же месяце начальник управления МЧС России по Белгородской области Сергей Потапов рассказал, что власти Белгорода решили отказаться от проведения крещенских купаний в городе из-за оперативной обстановки.

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