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15:06, 19 января 2024Россия

ВСУ обстреляли четыре жилых дома и торговый павильон в Брянской области

Брянский губернатор Богомаз сообщил о повреждении четырех домов при обстреле ВСУ

Фото: Евгений Малолетка / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Брянскую область. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Украинские террористы обстреляли село Курковичи Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет», — пояснил он.

По его словам, при атаке со стороны Украины повреждения получили четыре жилых дома, торговый объект, а также остановочный павильон.

Накануне село Терезовка Шебекинского городского округа Белгородской области попало под обстрел со стороны ВСУ. «Пострадавших нет. Различные разрушения выявлены в двух частных домовладениях: выбиты окна, посечены фасады и пробита крыша гаража», — сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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