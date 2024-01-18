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10:17, 18 января 2024Россия

Российский регион обстреляли со стороны Украины

Белгородский губернатор Гладков: село Терезовка попало под обстрел ВСУ

Фото: Reuters

Село Терезовка Шебекинского городского округа попало под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

«Пострадавших нет. Различные разрушения выявлены в двух частных домовладениях: выбиты окна, посечены фасады и пробита крыша гаража», — сообщил губернатор.

Помимо этого, в населенном пункте приграничного региона России оказался поврежден легковой автомобиль. Специалисты проводят подомовой обход территории для обнаружения других возможных разрушений.

Утром в четверг, 18 января, над Белгородской областью сбили десять ракет. В Белгороде объявляли сигнал ракетной тревоги и просили жителей не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами.

При отражении ракетной атаки на Белгород пострадала женщина. Она получила осколочное ранение правого коленного сустава, врачи доставили россиянку в больницу. Данных о ее состоянии пока не приводится.

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      Анастасия Шейкина
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