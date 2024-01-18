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06:56, 18 января 2024Россия

В Белгороде снова объявили ракетную опасность

Губернатор Гладков заявил об объявлении в Белгороде ракетной опасности
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Павел Колядин / РИА Новости

В Белгороде запущен сигнал ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице, спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал Гладков.

Об объявлении ракетной опасности в городе также сообщила мэрия Белгорода в Telegram-канале. Власти призвали по возможности оставаться дома.

Ракетную опасность в городе граничащего с Украиной региона объявляют второй раз за ночь. Аналогичный предупредительный сигнал запустили в районе 22.00 по московскому времени в среду, 17 января. Однако впоследствии об атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) не сообщалось.

Как ранее сообщал Гладков, в Белгородской области в случае объявление ракетной опасности в промежуток с 23:00 до 6:00 сигнал с предупреждением будет доноситься СМС-оповещением или push-уведомлением. С 6:00 утра и до 23:00 в случае возникновения угрозы информация об этом будет доноситься до граждан и через звуковое оповещение.

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      Анастасия Шейкина
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