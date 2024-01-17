Мэрия Белгорода объявила ракетную опасность

В Белгороде объявлена ракетная опасность. Об этом сообщила мэрия российского города в Telegram-канале.

Отмечается, что единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) предупреждает жителей города о ракетной опасности. «По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — говорится в сообщении.

Ранее мэр города Валентин Демидов рассказал, что на улицах Белгорода планируется установить около 200 модульных укрытий. По его словам, модульные конструкции изготовлены из высокопрочной марки бетона. Помимо того, они усилены армированием.

Белгород и населенные пункты в регионе подвергаются атакам со стороны украинской армии с конца прошлого года. Самый массированный обстрел Белгорода произошел 30 декабря. В начале 2024 года удары наносились ракетами «Ольха», «Точка-У», часть из них были сбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО).

