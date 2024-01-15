Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:33, 15 января 2024Россия

Мэр Белгорода рассказал о работе по установке модульных укрытий

Мэр Белгорода Демидов: планируется установить около 200 модульных укрытий

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

На улицах Белгорода планируется установить около 200 модульных укрытий. Об этом заявил мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале.

«Планируем ежедневно устанавливать пять-десять модульных укрытий в зависимости от возможностей производителей. Всего их будет порядка 200», — пояснил градоначальник.

По его словам, модульные конструкции изготовлены из высокопрочной марки бетона. Помимо того, они усилены армированием. Места их установки определили специалисты органа управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГО ЧС) вместе с МЧС.

Демидов добавил, что Белгороде продолжают укреплять остановки железобетонными блоками и мешками с песком. На данный момент укреплено 43 остановки.

Материалы по теме:
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей. Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей.Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
31 июля 2023
«Предлагала ввести меня в транс» Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
«Предлагала ввести меня в транс»Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
9 марта 2023
«Молился, чтобы Господь помог мне забыть все ужасы» Как российские солдаты становятся священниками после боевых действий
«Молился, чтобы Господь помог мне забыть все ужасы»Как российские солдаты становятся священниками после боевых действий
6 декабря 2022

30 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли по центральным районам Белгорода ракетный удар с применением кассетных боеприпасов. Президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими 1 января назвал произошедшее спланированным терактом. В последующие дни ракетные обстрелы продолжались.

24 февраля 2022 года Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Польша согласилась пустить немецкие войска на свою территорию. Зачем НАТО усиливает ближайший к России фланг?

      Самой красивой девушкой США стала офицер ВВС

      Раскрыто самое просматриваемое видео на крупнейшем в России видеоресурсе

      Популярное у звезд средство для похудения оказалось причиной пожизненной диареи

      ОБСЕ обвинили в игнорировании смерти журналиста из США в украинской тюрьме

      Глава Минобороны Британии назвал 2024 год переломным для Украины

      Врач оценила пользу микротренировок

      Врач перечислила способы улучшить состояние волос во время сна

      Россиян предупредили о надвигающейся на Краснодарский край опасности

      В Госдуме назвали количество претендентов на крупные штрафы за треш-стримы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости