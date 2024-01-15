Мэр Белгорода рассказал о работе по установке модульных укрытий

Мэр Белгорода Демидов: планируется установить около 200 модульных укрытий

На улицах Белгорода планируется установить около 200 модульных укрытий. Об этом заявил мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале.

«Планируем ежедневно устанавливать пять-десять модульных укрытий в зависимости от возможностей производителей. Всего их будет порядка 200», — пояснил градоначальник.

По его словам, модульные конструкции изготовлены из высокопрочной марки бетона. Помимо того, они усилены армированием. Места их установки определили специалисты органа управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГО ЧС) вместе с МЧС.

Демидов добавил, что Белгороде продолжают укреплять остановки железобетонными блоками и мешками с песком. На данный момент укреплено 43 остановки.

30 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли по центральным районам Белгорода ракетный удар с применением кассетных боеприпасов. Президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими 1 января назвал произошедшее спланированным терактом. В последующие дни ракетные обстрелы продолжались.

24 февраля 2022 года Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.