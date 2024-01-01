Путин встретился с военными в госпитале Вишневского

Путин посетил военный госпиталь имени Вишневского и встретился с бойцами СВО

Президент России Владимир Путин в первый день 2024 года, 1 января, посетил Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского и встретился с бойцами специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС.

В разговоре с военнослужащими он коснулся темы обстрела Белгорода Вооруженными силами Украины (ВСУ). По словам российского лидера, это был целенаправленный удар по гражданскому населению.

«То, что сейчас произошло в Белгороде, — это, безусловно, террористический акт. Почему — потому что под прикрытием двух ракет "Ольха" (…) они ударили из систем залпового огня (…), прямо по центру города, где люди гуляют перед Новым годом», — указал он.

Это не первый визит президента в военный госпиталь Вишневского, ранее Путин навещал военнослужащих в День России, 12 июня 2023 года.

Тогда глава государства пообщался с военными и вручил награды участникам специальной военной операции (СВО). Путин посетил медучреждение после церемонии вручения госнаград в Кремле.