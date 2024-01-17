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20:51, 17 января 2024Россия

В Белгородской области ракетную опасность ночью начнут объявлять через СМС

Губернатор Гладков: в ночное время сигнал воздушной тревоги будет идти через СМС

Фото: Gilles Lambert / Unsplash

В Белгородской области в случае объявление ракетной опасности в промежуток с 23:00 до 6:00 сигнал с предупреждением будет доноситься СМС-оповещением или push-уведомлением. О такой форме работы воздушной тревоги в ночное время рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В случае объявления ракетной опасности в промежуток с 23:00 до 6:00 этот сигнал будет доводиться только через push-уведомления и СМС-оповещением», — пояснил он.

С 6:00 утра и до 23:00, продолжил глава области, в случае возникновения угрозы информация об этом будет доноситься до граждан и через звуковое оповещение.

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30 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли по центральным районам Белгорода ракетный удар с применением кассетных боеприпасов. Президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими 1 января назвал произошедшее спланированным терактом. В последующие дни ракетные обстрелы продолжались.

Ракетную опасность также объявляли в Белгороде ночью 17 января. «По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — призвали в мэрии города.

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      Никита Абрамов
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