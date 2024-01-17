В Белгороде объявили ракетную опасность

Мэрия Белгорода объявила ракетную опасность и призвала жителей оставаться дома

В Белгороде объявлена ракетная опасность, об этом сообщила мэрия российского города в Telegram-канале.

Власти отметили, что единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) предупреждает жителей города о ракетной опасности.

«По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — призвали в мэрии Белгорода.

Ранее стало известно, что на улицах Белгорода планируется установить около 200 модульных укрытий. Об этом заявил мэр города Валентин Демидов. По его словам, модульные конструкции изготовлены из высокопрочной марки бетона. Помимо того, они усилены армированием.

