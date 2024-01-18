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08:28, 18 января 2024Россия

При отражении атаки ВСУ на Белгород пострадала женщина

Губернатор Гладков: при отражении атаки ВСУ на Белгород пострадала женщина
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

При отражении атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород и Белгородский район пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«После отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ есть одна пострадавшая — у женщины осколочное ранение правого коленного сустава. Бригадой скорой она доставляется в городскую больницу № 2 города Белгорода», — сообщил губернатор, подчеркнув, что врачи окажут все необходимую помощь раненой россиянке.

По информации Гладкова, в результате ракетной атаки на Белгородскую область в селе Мясоедово оказались повреждены линии электро- и газоснабжения и два частных дома, где выбиты окна и разрушен гараж. На месте происшествия работают оперативные службы и специалисты, уточняют информацию о разрушениях и проводят подомовой обход.

Утром в четверг, 18 января, над Белгородской областью сбили десять ракет. В Белгороде объявляли сигнал ракетной тревоги и просили жителей не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами.

Помимо Белгородской области, Украина в ночь на 18 января атаковала три региона России. Впервые с начала СВО беспилотник сбили в небе над Ленинградской областью, дрон ВСУ также перехватили в Подольском городском округе Подмосковья — устройство направлялось в сторону Москвы. Под удар попала и Брянская область, где средства ПВО сбили две ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Точка-У» и перехватили три украинских беспилотника.

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      Анастасия Шейкина
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