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01:50, 18 января 2024Россия

Собянин сообщил об уничтожении летевшего к Москве БПЛА в Подольске

Собянин: в Подольске ПВО сбила летевший к Москве беспилотник

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотника в Подольске. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, БПЛА направлялся в сторону столицы. На месте падения обломков разрушений и пострадавших нет. На месте ЧП работают специалисты экстренных служб.

12 января летевший к Москве украинский дрон нашли в Калужской области. Беспилотник самолетного типа был обнаружен на участке трассы М-3 «Украина» в семи метрах от проезжей части.

22 декабря в Подольске также был уничтожен дрон.

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      Марина Совина
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