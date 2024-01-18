Собянин сообщил об уничтожении летевшего к Москве БПЛА в Подольске

Собянин: в Подольске ПВО сбила летевший к Москве беспилотник

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотника в Подольске. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, БПЛА направлялся в сторону столицы. На месте падения обломков разрушений и пострадавших нет. На месте ЧП работают специалисты экстренных служб.

12 января летевший к Москве украинский дрон нашли в Калужской области. Беспилотник самолетного типа был обнаружен на участке трассы М-3 «Украина» в семи метрах от проезжей части.

22 декабря в Подольске также был уничтожен дрон.