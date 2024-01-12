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11:41, 12 января 2024Россия

На российской автотрассе «Украина» нашли упавший на пути к Москве беспилотник

Mash: летевший к Москве украинский дрон нашли на трассе М-3 в Калужской области

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Летевший к Москве украинский дрон нашли в Калужской области, сообщает Telegram-канал Mash.

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был обнаружен на участке трассы М-3 «Украина» в семи метрах от проезжей части.

По данным канала, речь идет о беспилотнике самолетного типа. Такие БПЛА могут нести на себе взрывчатое вещество и обычно используются в качестве дронов-камикадзе.

Через четыре часа после обнаружения беспилотника на той же трассе нашли еще один аппарат. Этот дрон мог лететь в сторону Брянска, уточняет канал. По предварительным данным, оба БПЛА упали утром 11 января.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил об упавшем в регионе беспилотнике. Он отметил, что дрон упал в районе трассы М-3.

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      Алан Босиков
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