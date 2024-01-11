В Калужской области упал беспилотник

Калужский губернатор Шапша сообщил о падении беспилотника

В Калужской области упал беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил губернатор российского региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

«В Жиздринском районе сегодня (...) силами ПВО был зафиксирован беспилотник. Он упал недалеко от автомобильной дороги М-3», — пояснил он.

Глава области отметил, что на данный момент на месте падения БПЛА работают сотрудники оперативных служб.

11 января беспилотники ВСУ атаковали четыре региона России — Тульскую, Ростовскую, Калужскую и Воронежскую области. На окраине Калуги беспилотник взорвался над техническим сооружением насосной станции, а в Ростовской области два беспилотника удалось поразить средствами ПВО. В Воронежской области украинский беспилотник пробил кровлю нежилого здания в одном из муниципальных образований.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.