Беспилотник взорвался на окраине российского города

Губернатор Шапша: на окраине Калуги над техническим зданием взорвался БПЛА

Над техническим зданием в Калужской области взорвался беспилотный летательный аппарат, об этом сообщил губернатор российского региона Владислав Шапша в Telegram-канале.

«Сегодня утром на окраине города Калуга, над техническим сооружением насосной станции, произошел взрыв БПЛА», — рассказал он.

По словам Шапши, из-за взрыва здание получило повреждения, возгорания не последовало, никто не пострадал. На место происшествия прибыли оперативные службы.

Накануне днем в небе над Воронежской областью был сбит украинский беспилотник. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.