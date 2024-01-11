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06:57, 11 января 2024Россия

Беспилотник взорвался на окраине российского города

Губернатор Шапша: на окраине Калуги над техническим зданием взорвался БПЛА
СюжетВзрыв в Калуге

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

Над техническим зданием в Калужской области взорвался беспилотный летательный аппарат, об этом сообщил губернатор российского региона Владислав Шапша в Telegram-канале.

«Сегодня утром на окраине города Калуга, над техническим сооружением насосной станции, произошел взрыв БПЛА», — рассказал он.

По словам Шапши, из-за взрыва здание получило повреждения, возгорания не последовало, никто не пострадал. На место происшествия прибыли оперативные службы.

Накануне днем в небе над Воронежской областью был сбит украинский беспилотник. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

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      Марина Совина
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