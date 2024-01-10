Беспилотник ВСУ сбили в небе еще над одним регионом России
Воронежский губернатор Гусев сообщил о сбитом в небе над регионом беспилотнике
В небе над Воронежской областью сбит украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в Telegram.
Беспилотник самолетного типа был обнаружен и уничтожен средствами противовоздушной обороны, уточнил губернатор.
В результате отражения атаки никто не пострадал, разрушений также нет.
Ранее в поселке Петропавловка Воронежской области ввели режим ЧС регионального масштаба после падения боеприпаса.