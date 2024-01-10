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16:24, 10 января 2024Россия

Беспилотник ВСУ сбили в небе еще над одним регионом России

Воронежский губернатор Гусев сообщил о сбитом в небе над регионом беспилотнике

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В небе над Воронежской областью сбит украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в Telegram.

Беспилотник самолетного типа был обнаружен и уничтожен средствами противовоздушной обороны, уточнил губернатор.

В результате отражения атаки никто не пострадал, разрушений также нет.

Ранее в поселке Петропавловка Воронежской области ввели режим ЧС регионального масштаба после падения боеприпаса.

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      Алан Босиков
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