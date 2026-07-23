В ВСУ назвали одну из ключевых задач российских войск в Донбассе

Боец ВСУ Мучной: Российские войска хотят взять под контроль трассу Доброполье — Краматорск

Российские войска стремятся установить огневой контроль над трассой Доброполье — Краматорск. Об этом в своем Telegram-канале заявил боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Мучной.

«Предположительно, одной из ключевых оперативных задач российских войск является установление огневого контроля над трассой Доброполье — Краматорск», — написал он.

По его словам, реализация этого замысла может существенно осложнить логистику украинских войск и повлиять на оперативную обстановку в районе. Он назвал добропольское направление одним из наиболее важных в ближайшей перспективе.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что в Доброполье началась одна из важнейших наступательных операций армии России. По его словам, российские подразделения начали охватывать и изолировать населенный пункт.