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19:31, 23 июля 2026 (обновлено: 19:38, 23 июля 2026)Бывший СССР

В ВСУ назвали одну из ключевых задач российских войск в Донбассе

Боец ВСУ Мучной: Российские войска хотят взять под контроль трассу Доброполье — Краматорск
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска стремятся установить огневой контроль над трассой Доброполье — Краматорск. Об этом в своем Telegram-канале заявил боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Мучной.

«Предположительно, одной из ключевых оперативных задач российских войск является установление огневого контроля над трассой Доброполье — Краматорск», — написал он.

По его словам, реализация этого замысла может существенно осложнить логистику украинских войск и повлиять на оперативную обстановку в районе. Он назвал добропольское направление одним из наиболее важных в ближайшей перспективе.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что в Доброполье началась одна из важнейших наступательных операций армии России. По его словам, российские подразделения начали охватывать и изолировать населенный пункт.

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