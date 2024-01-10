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16:07, 10 января 2024Россия

Под Воронежем ввели режим ЧС после падения боеприпаса

Губернатор Гусев сообщил о вводе режима ЧС под Воронежем после падения снаряда

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Режим ЧС регионального масштаба ввели в поселке Петропавловка Воронежской области после падения боеприпаса. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что в населенном пункте на данный момент завершают обследование поврежденного имущества. Губернатор напомнил, что по итогам работ местные жители должны получить дома и другие объекты «с характеристиками не хуже, чем были».

«Безусловно, мы будем следить за качеством работ. Но стоит и еще одна задача — сделать все в короткие сроки. Поэтому приняли решение ввести в поселке режим ЧС регионального масштаба. Это, в частности, поможет ускорить выделение средств», — добавил глава области.

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2 января Гусев сообщил, что «зафиксирован аварийный сход нашего боеприпаса» в Острогожском районе. По его словам, никто не пострадал, но есть разрушения в семи домовладениях. Там могут быть повреждены несущие конструкции, остекление и кровля. Некоторых жителей пострадавшего поселка Петропавловка перевозят в пункты временного размещения.

Минобороны России также подтвердило информацию главы региона. В ведомстве отметили, что аварийный сход боеприпаса произошел около 9 часов утра по Москве. «Проводится расследование обстоятельств случившегося. На месте работает комиссия для оценки характера повреждений и оказания помощи в восстановлении домов», — говорится в заявлении.

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      Никита Абрамов
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