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12:31, 2 января 2024Россия

Минобороны подтвердило нештатный сход боеприпаса на российский населенный пункт

МО России: под Воронежем произошел нештатный сход авиационного боеприпаса

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Воронежской области при пролете самолета Воздушно-космический сил (ВКС) над населенным пунктом Петропавловка произошел нештатный сход боеприпаса. Об этом сообщили журналистам в Минобороны (МО) России.

Таким образом, оборонное ведомство подтвердило информацию, сообщенную губернатором региона Александром Гусевым.

Как уточнили в МО, сход боеприпаса произошел около 9:00. Оборонное ведомство добавило, что пострадавших после падения бомбы нет, однако несколько домов получили повреждения.

«Проводится расследование обстоятельств случившегося. На месте работает комиссия для оценки характера повреждений и оказания помощи в восстановлении домов», — сообщили представители Минобороны.

Аналогичный случай произошел в Белгороде в апреле 2023 года. Над городом также произошел нештатный сход авиационного боеприпаса.

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      Марк Леонов
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