Мощный взрыв произошел в Белгороде, есть пострадавшие. Как случившееся объяснили в Минобороны России?

Минобороны объяснило взрыв в Белгороде нештатным сходом боеприпаса с самолета Су-34 ВКС РФ

Минобороны России объяснило произошедший в Белгороде вечером 20 апреля мощный взрыв нештатным сходом боеприпаса с самолета Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявили в военном ведомстве, около 22:15 по московскому времени при выполнении полета воздушного судна над городом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса.

В результате ЧП имеются повреждения жилых строений, но жертв нет. По факту случившегося проводится расследование, заключили в Минобороны.

Инцидент в Белгороде

Сообщения о взрыве в городе стали появляться в Telegram-каналах вечером 20 апреля. По их информации, удар пришелся по улице Ватутина. В результате взрыва образовалась огромная воронка на перекрестке Ватутина — Губкина.

Также сообщалось о повреждении части дома по улице Шаландина, в здании выбиты окна, в одной из квартир обнаружены осколки снаряда. Жильцов дома эвакуировали.

По словам одного из очевидцев, удар был такой силы, что автомобиль отбросило на крышу магазина «Пятерочка». Белгородец, наблюдавший взрыв вблизи, заявил, что жертв в его результате нет.

Другой очевидец опубликовал видео с места инцидента. По словам автора кадров, «тут просто нету пол-улицы», а на меcте происшествия «метра под три, наверное, бордюры валяются». Вскоре в сети появились первые кадры мощного взрыва с камер видеонаблюдения.

Реакция местных властей и последствия

Вскоре после ЧП губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил информацию в взрыве в столице российского региона.

ЧП в Белгороде. Произошел взрыв. По предварительной информации, пострадавших нет. На перекрестке одной из центральных улиц образовалась огромная воронка радиусом 20 метров Вячеслав Гладков Губернатор Белгородской области

По словам главы региона, в результате инцидента повреждены остекления в соседнем многоквартирном доме, взрывной волной повредило несколько припаркованных автомобилей и повалило столбы линии электропередачи. На место происшествия прибыли мэр Белгорода Валентин Демидов, глава управления региональной безопасности Евгений Воробьев и все оперативные и аварийные службы.

В свою очередь, градоначальник уточнил, что есть разрушения в нескольких квартирах в жилом доме на улице Шаландина. Всем жителям пострадавших домов предложено временное размещение в гостинице.

Позже губернатор Гладков сообщил о двух пострадавших в результате взрыва. По его информации, госпитализирована женщина с черепно-мозговой травмой в состоянии средней степени тяжести. Еще одна женщина получила ссадины, но от госпитализации отказалась, ей оказали всю необходимую медицинскую помощь на месте.

В городе создан информационный штаб, который собирает все данные о повреждениях. На месте работают следователи и сотрудники МЧС.