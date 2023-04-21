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00:06, 21 апреля 2023Россия

Минобороны назвало причину взрыва в Белгороде

Минобороны назвало нештатный сход боеприпаса с самолета Су-34 причиной взрыва в Белгороде

Фото: Telegram-канал Mash

Минобороны назвало нештатный сход боеприпаса с самолета Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России причиной взрыва в Белгороде. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что около 22:15 мск при выполнении полета воздушного судна над городом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса.

«В результате имеются повреждения жилых строений, жертв нет», — указали в ведомстве.

Накануне мэр Белгорода Валентин Демидов прокомментировал информацию о мощном взрыве в городе. Глава города прибыл на место, где образовалась воронка. По его словам, на улице Шаландина есть разрушения в нескольких квартирах. Он сообщил, что всем жителям пострадавших домов предложено временное размещение в гостинице.

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Марина Совина
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