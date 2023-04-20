Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:36, 20 апреля 2023Россия

Мэр Белгорода прокомментировал мощный взрыв в городе

Мэр Белгорода Демидов заявил, что пострадавших в результате мощного взрыва нет

Фото: Telegram-канал Baza

Мэр Белгорода Валентин Демидов прокомментировал информацию о мощном взрыве в городе. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Демидов прибыл на место, где образовалась воронка. «Все оперативные службы работают. По предварительным данным, слава Богу, никто не пострадал», — сказал он.

По его словам, на улице Шаландина есть разрушения в нескольких квартирах. Он сообщил, что всем жителям пострадавших домов предложено временное размещение в гостинице.

Информация о мощном взрыве в Белгороде появилась в сети вечером 20 апреля. В результате образовалась огромная воронка радиусом 20 метров на перекрестке Ватутина — Губкина. Также сообщается о повреждении части дома по улице Шаландина.

На месте происшествия находятся мэр Белгорода Валентин Демидов, начальник управления региональной безопасности Евгений Воробьев и все оперативные и аварийные службы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минобороны назвало причину взрыва в Белгороде
Названо число пострадавших при взрыве в Белгороде
Ученые раскрыли эффективные методы борьбы с разными типами ожирения
США анонсировали готовность к введению новых санкций против Китая
Определились полуфиналисты Лиги Европы
Голландский дипломат назвал украинцев русскими и подал в отставку
Полковник США предупредил о последствиях слов Столтенберга о будущем Украины
В США призвали Запад заставить Зеленского начать переговоры с Россией
Советник Пушилина пригласил Козловского в Донбасс
Опубликованы первые кадры взрыва в Белгороде
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.