Мэр Белгорода прокомментировал мощный взрыв в городе
Мэр Белгорода Валентин Демидов прокомментировал информацию о мощном взрыве в городе. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».
Демидов прибыл на место, где образовалась воронка. «Все оперативные службы работают. По предварительным данным, слава Богу, никто не пострадал», — сказал он.
По его словам, на улице Шаландина есть разрушения в нескольких квартирах. Он сообщил, что всем жителям пострадавших домов предложено временное размещение в гостинице.
Информация о мощном взрыве в Белгороде появилась в сети вечером 20 апреля. В результате образовалась огромная воронка радиусом 20 метров на перекрестке Ватутина — Губкина. Также сообщается о повреждении части дома по улице Шаландина.
На месте происшествия находятся мэр Белгорода Валентин Демидов, начальник управления региональной безопасности Евгений Воробьев и все оперативные и аварийные службы.