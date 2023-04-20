Мэр Белгорода прокомментировал мощный взрыв в городе

Мэр Белгорода Демидов заявил, что пострадавших в результате мощного взрыва нет

Мэр Белгорода Валентин Демидов прокомментировал информацию о мощном взрыве в городе. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Демидов прибыл на место, где образовалась воронка. «Все оперативные службы работают. По предварительным данным, слава Богу, никто не пострадал», — сказал он.

По его словам, на улице Шаландина есть разрушения в нескольких квартирах. Он сообщил, что всем жителям пострадавших домов предложено временное размещение в гостинице.

Информация о мощном взрыве в Белгороде появилась в сети вечером 20 апреля. В результате образовалась огромная воронка радиусом 20 метров на перекрестке Ватутина — Губкина. Также сообщается о повреждении части дома по улице Шаландина.

На месте происшествия находятся мэр Белгорода Валентин Демидов, начальник управления региональной безопасности Евгений Воробьев и все оперативные и аварийные службы.