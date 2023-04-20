Белгородские власти прокомментировали информацию о мощном взрыве

Губернатор Гладков подтвердил информацию о мощном взрыве в Белгороде, пострадавших нет

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале прокомментировал информацию о мощном взрыве в столице региона.

«ЧП в Белгороде. Произошел взрыв. По предварительной информации, пострадавших нет», — подтвердили власти данные о взрыве в городе.

По словам Гладкова, на перекрестке одной из центральных улиц образовалась огромная воронка радиусом 20 метров. Повреждены остекления в соседнем многоквартирном доме, взрывной волной повредило несколько припаркованных автомобилей и повалило столбы линии электропередачи.

На месте происшествия находятся мэр Белгорода Валентин Демидов, начальник управления региональной безопасности Евгений Воробьев и все оперативные и аварийные службы.

Информация о мощном взрыве в Белгороде появилась в сети вечером 20 апреля. В результате образовалась огромная воронка на перекрестке Ватутина — Губкина. Также сообщается о повреждении части дома по улице Шаландина.