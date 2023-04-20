Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:05, 20 апреля 2023Россия

Белгородские власти прокомментировали информацию о мощном взрыве

Губернатор Гладков подтвердил информацию о мощном взрыве в Белгороде, пострадавших нет

Фото: Telegram-канал Baza

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале прокомментировал информацию о мощном взрыве в столице региона.

«ЧП в Белгороде. Произошел взрыв. По предварительной информации, пострадавших нет», — подтвердили власти данные о взрыве в городе.

По словам Гладкова, на перекрестке одной из центральных улиц образовалась огромная воронка радиусом 20 метров. Повреждены остекления в соседнем многоквартирном доме, взрывной волной повредило несколько припаркованных автомобилей и повалило столбы линии электропередачи.

На месте происшествия находятся мэр Белгорода Валентин Демидов, начальник управления региональной безопасности Евгений Воробьев и все оперативные и аварийные службы.

Информация о мощном взрыве в Белгороде появилась в сети вечером 20 апреля. В результате образовалась огромная воронка на перекрестке Ватутина — Губкина. Также сообщается о повреждении части дома по улице Шаландина.

***
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Белгороде произошел мощный взрыв
Белгородские власти прокомментировали информацию о мощном взрыве
Известная рэп-исполнительница сравнила жизнь в Москве и Нью-Йорке
Google Maps частично перестал отображать маршруты общественного транспорта
С Алека Болдуина сняли обвинения в непредумышленном убийстве
Пенсионерка вернулась на работу и заново открыла для себя секс
Еще в одном пункте выдачи СДЭК в Москве обнаружили подозрительную посылку
Покидающие Россию иностранные компании обязали платить единоразовый сбор
Байден обсудил с фон дер Ляйен помощь Украине и санкции против России
Стала известна стоимость обучения детей Пугачевой в Израиле
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.