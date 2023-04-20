В Белгороде произошел мощный взрыв, на улице образовалась огромная воронка

В Белгороде произошел мощный взрыв. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщает Telegram-канал Baza.

По предварительным данным, удар пришелся по улице Ватутина. В результате взрыва образовалась огромная воронка на перекрестке Ватутина — Губкина.

Также сообщается о повреждении части дома по улице Шаландина, в здании выбиты окна, в одной из квартир обнаружены осколки снаряда. Жильцы дома эвакуированы.

Накануне в Белгородской области пограничники принудительно посадили беспилотник ВСУ, после чего он взорвался. Дрон заметили у села Муром в Шебекинском районе в 500 метрах от границы с Украиной. Он был начинен самодельным взрывным устройством — оно сдетонировало при падении.

18 апреля в Белгороде во дворе жилого дома взорвалась граната. Как уточнял губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, погиб один человек, еще двое пострадали.