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22:35, 20 апреля 2023Россия

В Белгороде произошел мощный взрыв

В Белгороде произошел мощный взрыв, на улице образовалась огромная воронка

Фото: Telegram-канал Mash

В Белгороде произошел мощный взрыв. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщает Telegram-канал Baza.

По предварительным данным, удар пришелся по улице Ватутина. В результате взрыва образовалась огромная воронка на перекрестке Ватутина — Губкина.

Также сообщается о повреждении части дома по улице Шаландина, в здании выбиты окна, в одной из квартир обнаружены осколки снаряда. Жильцы дома эвакуированы.

Накануне в Белгородской области пограничники принудительно посадили беспилотник ВСУ, после чего он взорвался. Дрон заметили у села Муром в Шебекинском районе в 500 метрах от границы с Украиной. Он был начинен самодельным взрывным устройством — оно сдетонировало при падении.

18 апреля в Белгороде во дворе жилого дома взорвалась граната. Как уточнял губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, погиб один человек, еще двое пострадали.

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Марина Совина
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