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20:01, 18 апреля 2023Россия

В Белгороде во дворе жилого дома взорвалась граната

Гладков: один человек погиб и двое пострадали при взрыве гранаты во дворе дома в Белгороде

Фото: Александр Мельников / РИА Новости

В Белгороде во дворе частного жилого дома взорвалась граната. В результате ЧП один человек погиб, еще двое пострадали. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«По предварительным данным, жители этого дома вели асоциальный образ жизни», — раскрыл подробности Гладков.

По его словам, на место происшествия уже выехал мэр города Валентин Демидов. В причинах случившегося разбираются правоохранительные органы.

Днем ранее, 17 апреля, в Белгороде и Белгородском районе зафиксировали два пожара на гражданских объектах. В 00:15 по московскому времени возгорания были ликвидированы.

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Варвара Кошечкина
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