Губернатор прокомментировал пожар в Белгороде

Губернатор Гладков: пострадавших при пожаре на объектах в Белгородской области нет

Губернатор Вячеслав Гладков прокомментировал пожары, произошедшие на объектах в Белгороде и Белгородском районе. Об этом он написал в Telegram.

По информации Гладкова, всего в регионе были зафиксированы два пожара на гражданских объектах. В результате произошедшего пострадавших нет. Все оперативные службы находятся на месте, на данный момент идет ликвидация пожара, добавил он.

О том, что пожар произошел на электроподстанции в Белгороде, ранее сообщил Telegram-канал Baza. Отмечается, что в некоторых районах города пропал свет. По предварительной информации, речь может идти об атаке беспилотников.

11 апреля беспилотник врезался в забор международного аэропорта в Белгороде. На следующий день, 12 апреля, в результате атаки дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на свинокомплекс «Агро-Белогорье» в Белгородской области погибли 179 свиней.