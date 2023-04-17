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00:23, 17 апреля 2023Россия

Губернатор прокомментировал пожар в Белгороде

Губернатор Гладков: пострадавших при пожаре на объектах в Белгородской области нет
Вячеслав Гладков

Вячеслав Гладков. Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Губернатор Вячеслав Гладков прокомментировал пожары, произошедшие на объектах в Белгороде и Белгородском районе. Об этом он написал в Telegram.

По информации Гладкова, всего в регионе были зафиксированы два пожара на гражданских объектах. В результате произошедшего пострадавших нет. Все оперативные службы находятся на месте, на данный момент идет ликвидация пожара, добавил он.

О том, что пожар произошел на электроподстанции в Белгороде, ранее сообщил Telegram-канал Baza. Отмечается, что в некоторых районах города пропал свет. По предварительной информации, речь может идти об атаке беспилотников.

11 апреля беспилотник врезался в забор международного аэропорта в Белгороде. На следующий день, 12 апреля, в результате атаки дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на свинокомплекс «Агро-Белогорье» в Белгородской области погибли 179 свиней.

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Марина Совина
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