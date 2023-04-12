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11:51, 12 апреля 2023Россия

При атаке дрона на российский свинокомплекс погибли почти 200 свиней

SHOT: 179 свиней погибли при атаке дрона-камикадзе на свинокомплекс Белгородской области

Фото: Telegram-канал SHOT

В Белгородской области в результате атаки дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на свинокомплекс «Агро-Белогорье» погибли 179 свиней. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным авторов канала, ранены еще 150 животных. Находящийся в трех километрах от границы с Украиной свинокомплекс атаковали утром во вторник, 11 апреля. Сначала на его территорию прилетел дрон-камикадзе, из-за детонации оказались повреждены камеры видеонаблюдения на водонапорной башне.

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Впоследствии предприятие обстреляли из минометов. Разрушения зафиксировали в трех корпусах, также из-за украинского обстрела оказался поврежден газопровод. После атаки ВСУ сотрудники занимаются устранением ее последствий и пытаются спасти раненых и контуженых животных.

Ранее стало известно, что беспилотник с взрывчаткой врезался в забор международного аэропорта в Белгороде. Он подорвал ограждение, при падении дрона взрывное устройство сдетонировало. Никто не пострадал. Официально эта информация не подтверждена.

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Анастасия Шейкина
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