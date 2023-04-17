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00:14, 17 апреля 2023Россия

Стало известно о пожаре на электроподстанции в Белгороде

Baza: пожар произошел на электроподстанции в Белгороде

Фото: Telegram-канал Baza

Пожар произошел на электроподстанции в Белгороде. Об этом стало известно Telegram-каналу Baza.

Как рассказали местные жители, незадолго до возгорания был слышен взрыв. Также в некоторых домах пропал свет. По предварительной информации, речь может идти об атаке беспилотников. Официальных комментариев по поводу произошедшего пока не было.

12 апреля в результате атаки дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на свинокомплекс «Агро-Белогорье» в Белгородской области погибли 179 свиней. Впоследствии предприятие обстреляли из минометов. Разрушения зафиксировали в трех корпусах, также из-за украинского обстрела оказался поврежден газопровод.

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Марина Совина
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