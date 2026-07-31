Девочка увидела на улице голого мужчину и приняла его за галлюцинацию

В Великобритании обнаженный мужчина заставил девочку усомниться в реальности происходящего

В Великобритании девочка увидела голого мужчину и приняла его за галлюцинацию. Об этом сообщает County Press.

Случай произошел на острове Уайт. 44-летний Томас Викас признал себя виновным по обвинению в эксгибиционизме после того, как 16 марта его заметили идущим по улице полностью обнаженным ниже пояса. Среди свидетелей была его соседка, а также 15-летняя девочка, которую это зрелище заставило усомниться в реальности происходящего. Еще один прохожий видел его голый зад, когда Викас сворачивал за угол.

Адвокат Ева Форд заявила, что у Викаса серьезные проблемы с психическим здоровьем, а также давняя алкогольная зависимость. Его состояние усугубилось после смерти питомца. Судья отложил вынесение приговора до 29 сентября, чтобы подготовить отчет о возможности назначения принудительного лечения, учитывая, что мужчина уже отбывает условный срок за предыдущее правонарушение.

Ранее в США женщина обнажила ягодицы и гениталии на людях после того, как ей отказались бесплатно дать замороженный йогурт. Инцидент произошел 21 июля в кафе быстрого обслуживания 16 Handles в городе Монтклэр.