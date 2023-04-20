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08:44, 20 апреля 2023Россия

В граничащем с Украиной российском регионе взорвался беспилотник

SHOT: в Белгородской области дрон ВСУ взорвался после принудительной посадки

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

В Белгородской области пограничники принудительно посадили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), после чего он взорвался. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным авторов канала, дрон заметили у села Муром в Шебекинском районе в 500 метрах от границы с Украиной. Он был начинен самодельным взрывным устройством — оно сдетонировало при падении. Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

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Пограничники с помощью электронного ружья лишили дрон самолетного типа связи, из-за чего он упал. Предварительно, беспилотник был запущен из села Старица в Харьковской области.

18 апреля в Белгороде во дворе жилого дома взорвалась граната. Как уточнял губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, погиб один человек, еще двое пострадали.

19 октября президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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Анастасия Шейкина
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