Опубликовано видео очевидца с места взрыва в Белгороде

Shot опубликовал видео очевидца с места мощного взрыва в Белгороде

Telegram-канал Shot опубликовал видео с места мощного взрыва в Белгороде, снятое очевидцем.

По словам автора кадров, «тут просто нету пол-улицы», а на меcте происшествия «метра под три, наверное, бордюры валяются».

Информация о мощном взрыве в Белгороде появилась в сети вечером 20 апреля. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил эти данные. На перекрестке одной из центральных улиц образовалась огромная воронка радиусом 20 метров. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.