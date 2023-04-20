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23:41, 20 апреля 2023Россия

Опубликовано видео очевидца с места взрыва в Белгороде

Shot опубликовал видео очевидца с места мощного взрыва в Белгороде
СюжетВзрывы в Белгородской области

Telegram-канал Shot опубликовал видео с места мощного взрыва в Белгороде, снятое очевидцем.

По словам автора кадров, «тут просто нету пол-улицы», а на меcте происшествия «метра под три, наверное, бордюры валяются».

Информация о мощном взрыве в Белгороде появилась в сети вечером 20 апреля. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил эти данные. На перекрестке одной из центральных улиц образовалась огромная воронка радиусом 20 метров. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

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Марина Совина
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