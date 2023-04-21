Названо число пострадавших при взрыве в Белгороде

Губернатор Гладков заявил, что при взрыве в Белгороде пострадали две женщины

Два человека, по предварительным данным, пострадали при взрыве в Белгороде. Такое число в своем Telegram-канале назвал губернатор Вячеслав Гладков.

По его информации, женщина с черепно-мозговой травмой в состоянии средней степени тяжести доставлена в городскую больницу. Вторая женщина получила ссадины, но от госпитализации отказалась, вся необходимая медицинская помощь оказана на месте.

Как заявил Гладков, в результате обследования в четырех квартирах многоквартирного дома по улице Шаландина выявлены разрушения. Всем жителям поврежденных квартир предложено временное размещение в гостинице. Также повреждены четыре автомобиля.

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В городе создан информационный штаб, который собирает все данные о повреждениях. На месте работают следователи и сотрудники МЧС.

Информация о мощном взрыве в Белгороде появилась в сети вечером 20 апреля. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил эти данные. На перекрестке одной из центральных улиц образовалась огромная воронка радиусом 20 метров. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Позже в Минобороны России сообщили, что причиной взрыва в Белгороде стал нештатный сход боеприпаса с самолета Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС).