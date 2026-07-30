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18:43, 30 июля 2026Экономика

Россиянка рассказала об укусе черной вдовы

Жительница Челябинска пожаловалась на укус каракурта
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Dmitry Fch / Shutterstock / Fotodom

Жительница Челябинска пожаловалась на укус каракурта, или черной вдовы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Россиянка заявила, что смертельно опасный паук укусил ее на прогулке в поле в 20 километрах от Челябинска. Женщина рассказала, что почувствовала сильную боль и жжение под мышкой, будто ее укололи иглой. Она заметила на себе черно-красного паука, похожего на каракурта, и стряхнула его.

Через несколько минут состояние женщины резко ухудшилось: появились сильная слабость, головокружение, одышка и сухость во рту. Девушка поехала в больницу, где ей оказали помощь.

Она рассказала, что медики консультировались с главным эпидемиологом региона, который заявил, что официально каракуртов в Челябинской области пока не регистрировали. В настоящее время специалисты выясняют, какое именно насекомое укусило женщину.

Ядовитые пауки, которые традиционно обитают в степных и полупустынных зонах (Ростовская область, Калмыкия, Дагестан, Ставрополье, Крым и Краснодарский край), ранее начали встречаться в Оренбургской, Курганской, Новосибирской, Омской, Саратовской и Свердловской областях. Из-за глобального потепления они могут оказаться в более северных регионах, предсказывали специалисты.

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